Regionali Campania 2025 | agricoltura al centro con le 12 proposte di Confagricoltura

24 ott 2025

Comunicato Stampa Dal rilancio delle filiere alla digitalizzazione, dalla tutela del territorio all’innovazione: la piattaforma di idee per i candidati alla presidenza La Confagricoltura Campania presenta il documento politico “Agricoltura al centro dello sviluppo regionale 2025?2030”, volto a rafforzare la . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

