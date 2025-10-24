Regionali a Benevento ufficializzati quasi tutti i candidati
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è in dirittura d’arrivo per la presentazione delle liste e dei nomi dei candidati nella circoscrizione di Benevento per le elezioni regionali in Campania. Per le liste che appoggiano Roberto Fico come presidente scendono in campo Giovanni Cacciano e Rosa Razzano per il Partito Demcratico, Giovanni Romano e Francesca Maio sono invece i candidati del M5S. Per la lista “Roberto Fico Presidente” ci saranno Francesco Fiorillo e Gianna Piscitelli mentre per “Noi di Centro” scenderanno in campo Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano. La “Casa Riformista (Italia Viva) schiererà Bepy Izzo e Lorena Pacelli mentre il Psi Angelo Miceli e Maria Teresa Imparato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
