Reggiolo danni e minacce al vicino di casa
Reggiolo (Reggio Emilia), 24 ottobre 2025 - Un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri della caserma di Reggiolo con l’accusa di minaccia aggravata e danneggiamento, in seguito a una presunta aggressione con minacce a un suo vicino di casa, colpito con un bastone e poi tentando di ferirlo con un taglierino. E’ accaduto a inizio ottobre, con l’intervento dei carabinieri di Reggiolo per avviare gli accertamenti. Secondo quanto denunciato dalla vittima, il vicino lo avrebbe affrontato per strada, minacciandolo con frasi come “Ti devo ammazzare”, “Ti devo rovinare la famiglia”. Nonostante il tentativo del vicino di allontanarsi e contattare le forze dell’ordine, il vicino lo avrebbe raggiunto, tentando di colpirlo prima con un bastone e poi con un taglierino, provocandogli una lieve ferita alla mano sinistra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
