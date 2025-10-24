Regeni | processo sospeso atti alla consulta

Il processo Regeni è stato sospeso in attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, dopo che la prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta avanzata dai legali degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità inviando gli atti alla Consulta. Lo riporta Ansa.La. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

