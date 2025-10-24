Recisa per sbaglio Orrore in sala operatoria dramma in Italia | com’è potuto succedere
Un uomo di 69 anni è morto dopo un intervento di bypass coronarico che inizialmente era considerato di routine. L’operazione si è svolta in una sala operatoria, ma il paziente non si è mai più risvegliato, trascorrendo due anni in condizioni irreversibili prima del decesso. La vicenda ha generato un importante contenzioso giudiziario, con il caso portato davanti al tribunale civile di Genova. In aula, i giudici e i periti hanno ricostruito la dinamica dell’ intervento chirurgico e gli errori che hanno portato alla tragica morte del paziente. Secondo la sentenza, la causa principale dell’ arresto cardiaco e dei successivi danni cerebrali è stata una lesione arteriosa durante l’operazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
