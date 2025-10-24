Real Sociedad – Siviglia | Alla ricerca del credito alla Reale Arena | anteprima analisi previsione e pronostico
2025-10-24 02:05:00 Calcio spagnolo: La Real Sociedad riceve il Siviglia stasera (21:00) ad Anoeta con l’urgenza di vincere affinché Sergio Francisco non sia di nuovo in pericolo, obiettivo che il Siviglia non renderà facile. Terzo miglior visitatore della Liga e con Matías Almeyda al timone che vuole anche guadagnare seguaci all’inizio del suo progetto e riprendersi dalla battuta d’arresto contro l’allora ultima squadra, il Maiorca, l’ultima giornata. Come arriva la Real Sociedad. La Real affronta la giornata con ancora più urgenza di vincere per uscire dalla zona retrocessione e, inoltre, permettere a Sergio Francisco di riacquistare credito perché una sconfitta potrebbe portare al suo esonero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
