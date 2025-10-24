Real Madrid-Barcellona domenica 26 ottobre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Catalani imbattuti al Bernabeu?

Real Madrid-Barcellona non ha bisogno di tante ulteriori descrizioni: il Clasico per eccellenza, è molto difficile trovare un’altra partita che muova così tanto interesse negli appassionati di tutto il mondo. Domenica pomeriggio assisteremo all’ennesima sfida tra le due eterne duellanti: i Blancos sono primi con due punti di vantaggio sui catalani e quindi partono con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Barcellona (domenica 26 ottobre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Catalani imbattuti al Bernabeu?

