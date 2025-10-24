Re Carlo e Camilla in Vaticano che cosa è accaduto veramente | parla un testimone

Re Carlo e Camilla hanno fatto un breve viaggio in Vaticano, tanto breve quanto simbolico. Il colloquio con Papa Leone XIV ha segnato non solo il primo incontro tra il Sovrano e il Pontefice, eletto lo scorso maggio, ma anche la prima volta dopo secoli che le due istituzione hanno pregato insieme. Il racconto di un testimone. Re Carlo in soggezione. Il viaggio di Carlo e Camilla a Roma è avvenuto proprio mentre in Gran Bretagna la Monarchia è travolta da un grave scandalo causato dal Principe Andrea e dalla sua ex moglie, Sarah Ferguson, che ha riaperto la controversa vicenda sui rapporti della coppia con Epstein. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo e Camilla in Vaticano, che cosa è accaduto veramente: parla un testimone

Leggi anche questi approfondimenti

Re Carlo III e la regina Camilla hanno incontrato Papa Leone XIV in Vaticano. I sovrani hanno pregato insieme al Pontefice nella Cappella Sistina. L'incontro ha rappresentato il primo momento di preghiera tra un monarca britannico e un pontefice cattolico dal - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo e Camilla in Vaticano: preghiera con il Papa nella Cappella Sistina https://ilsole24ore.com/art/re-carlo-e-camilla-visita-vaticano-sovrano-preghera-il-papa-cappella-sistina-AHXHHyID?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=T - X Vai su X

Re Carlo e Camilla incontrano il Papa in Vaticano: i saluti e lo scambio di doni - Il sovrano britannico e la Regina hanno incontrato Papa Leone XIV: momenti cordiali e scambio di doni significativi in Vaticano ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Dentro la storica visita di re Carlo in Vaticano: la preghiera con Papa Leone XIV nella Cappella Sistina e gli altri nove appuntamenti della giornata - Dieci appuntamenti in una sola giornata per la storica visita di re Carlo III e della regina Camilla in Vaticano, nel cuore del Giubileo 2025. Riporta vanityfair.it

Re Carlo e Camilla in Vaticano: la regina con il velo nero. Pace e povertà tra i temi - Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane ... Riporta ilmessaggero.it