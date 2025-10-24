Razzo come quelli da guerra su un barcone di migranti | è giallo a Lampedusa
C'è un giallo a Lampedusa legato a uno degli ultimi sbarchi di migranti sull'isola, perché questa mattina un gruppo di artificieri giunti sull'isola ha fatto brillare un " razzo ", definito come " quelli da guerra " che sarebbe stato trovato dalla Guardia di Finanza a Lampedusa durante uno sbarco dello scorso lunedì. Il riserbo attorno alla vicenda è stato massimo fino a oggi, quando i cittadini hanno sentito un forte boato e sono iniziate a circolare le prime voci in merito all'ordigno, che non è chiaro perché si trovasse a bordo e chi lo abbia portato. È stato ovviamente sequestrato dalla Guardia di finanza dopo lo sbarco e pare fosse l'unico ordigno presente, nonostante sull'isola erano iniziate a circolare voci incontrollate circa un "piccolo arsenale" che sarebbe stato rinvenuto nel momento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
