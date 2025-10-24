Raw rifugio senza tempo Eleganza e autenticità per uomini di classe

A Milano c’è un luogo in cui il tempo sembra rallentare, un rifugio dove gli oggetti di epoche diverse, profumi, arredi, libri e ora abiti dialogano in armonia, componendo un ambiente sofisticate. Si chiama RAW: un progetto nato dall’interior designer Paolo Badesco con Costantino Affuso, è una Wunderkammer contemporanea, più casa privata che boutique. Qui il lusso è intimo e quotidiano, mai ostentato, che bisbiglia all’orecchio di chi sa apprezzarlo. Dopo anni in Corso Magenta, RAW ha trovato una nuova dimora in via Gioberti 6. Dalle vetrine filtra una luce calda e invitante; all’interno, elementi d’Oriente e design italiano convivono in un’atmosfera dove classicismo e modernità si incontrano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

