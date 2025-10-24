Raro orango nato allo zoo di Chester | il tenero abbraccio della mamma

Un raro orango del Borneo è nato allo zoo di Chester, nel Regno Unito, segnando un impulso significativo per il programma di allevamento globale che lavora per salvare le specie in grave pericolo di estinzione. Il cucciolo è stato partorito dalla mamma Leia nelle prime ore del 7 ottobre 2025, dopo una gravidanza di otto mesi e mezzo. Lo staff dello zoo afferma che sia la madre che il cucciolo sono sani e hanno un buon legame. Gli ambientalisti descrivono la nascita come un passo importante negli sforzi globali per proteggere la specie dall’estinzione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

