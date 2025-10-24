Rapisce il figlio neonato e si da alla fuga dopo aver pestato la compagna | protagonista un 23enne fuggito da Ardea
Ha subito violenze per mesi: aggressioni fisiche e verbali, umiliazioni e vessazioni, ma le era mancato il coraggio di andare a denunciare. Vittima una ragazza di Ardea che, pochi giorni fa, dopo l'ennesima lite, ha visto portarsi via il figlio di quattro mesi dal compagno il quale, dopo aver noleggiato un'auto, è fuggito. La chiamata ai Carabinieri e l'avvio delle ricerche. Stavolta la madre ha trovato la forza di contattare i Carabinieri. I militari si sono messi sulle tracce dell'uomo, un 23enne argentino domiciliato sul litorale romano. Il piccolo è stato ritrovato, l'uomo arrestato e la donna ha potuto riabbracciare il neonato.
