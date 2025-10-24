Rapinato da un rom in auto | Mi ha puntato la pistola alla testa per farmi prelevare soldi

Un giovane teramano è stato vittima di un’aggressione choc a Giulianova. Secondo quanto emerge dall’ordinanza che ha portato in carcere A.D.G., 40enne di etnia rom, l’uomo avrebbe rapinato e sequestrato il ragazzo subito dopo una partita di calcio al campo sportivo Castrum. " Guida e non sbagliare strada". È quanto il giovane ha raccontato ai carabinieri, descrivendo i momenti di terrore vissuti in auto con l’aggressore armato. " Mi ha puntato la pistola sul collo e, in seguito, alla testa ", ha dichiarato il ragazzo il giorno successivo, recandosi in caserma per denunciare l’accaduto. La ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rapinato da un rom in auto: "Mi ha puntato la pistola alla testa per farmi prelevare soldi"

