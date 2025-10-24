Rapina un bar con la pistola Cliente prende la targa dell' auto in fuga | condannato

ANCONA – Non si è mai saputo se l'arma fosse vera o solo giocattolo ma vedersela puntare contro era bastato a due dipendenti di un bar-pizzeria di San Marcello per consegnare tutto l'incasso a due rapinatori arrivati con il volto travisato e la pistola in pugno. “Questa è una rapina, fuori i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ECCO PERCHE' E' STATA UNA RAPINA DA 70 EURO MOLTO SCALTRA LA VITTIMA E’stato arrestato il giorno dopo la rapina. Un misero bottino di 70 euro grazie alla bravura del rapinato che ha ingannato il malvivente sebbene avesse la pistola puntata ad - facebook.com Vai su Facebook

#Torrevecchia, #Rapina al distributore: pistola in faccia al #Benzinaio: «Dacci i soldi» - X Vai su X

Canicattì, con pistola e volto coperto rapina bar - Armato di pistola e con il volto coperto il bandito ha intimato ai proprietari di consegnare l’incasso della giornata. Secondo canicattiweb.com

Il video della rapina al bar, titolari e clienti fatti inginocchiare e minacciati con le pistole - Una banda di rapinatori era diventata l’incubo dei commercianti di bar e tabaccherie nella zona di Talenti e Montesacro, a Roma. Riporta blitzquotidiano.it

VIDEO | Pistole contro commercianti e clienti. Così una banda ha rapinato sale slot, bar e tabacchi - Pistole in mano minacciavano i clienti e i dipendenti di tabaccherie, sale slot e bar. Segnala romatoday.it