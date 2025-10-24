ranucci non solo la maxi multa il garante della privacy minaccia pure querela per le critiche del conduttore di report

Il tempo della solidarietà è durato il tempo di un’idea. In direzione di Sigfrido Ranucci arriva già una nuova minaccia di querela. Questa volta a brandirla è il presidente del Garante della Privacy Pasquale Stanzione per le critiche che il conduttore di Report aveva mosso nei confronti dell’authority. “ Da una parte solidarietà, dall’altra qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare a altre trasmissioni” aveva detto il giornalista. Parole per le quali Stanzione annuncia “ogni iniziativa utile alla tutela della propria dignità istituzionale”. Per il garante sono frasi “di una gravità senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

