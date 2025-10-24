Pasquale Stanzione, presidente del Garante della Privacy, attacca Sigfrido Ranucci. Il giurista critica in particolare le parole pronunciate dal giornalista Rai durante una conferenza stampa al Parlamento europeo definendole “di una gravità senza precedenti”. Il cronista di inchiesta aveva dichiarato che “qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare a altre trasmissioni”. Ranucci aveva poi chiesto al Garante europeo di verificare l’operato dell’autorità italiana perché “sembra agire come un’emanazione del governo”. Tali dichiarazioni “insinuano, infatti, che il Garante – autorità indipendente prevista dalla normativa europea, il cui vertice è eletto da entrambi i Rami del Parlamento – operi sulla base di direttive ricevute da terzi, peraltro secondo un indirizzo politico di maggioranza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ranucci, il Garante della Privacy risponde: "Frasi gravissime, ci tuteleremo"