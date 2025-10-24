Ranucci il Garante della Privacy risponde | Frasi gravissime ci tuteleremo
Pasquale Stanzione, presidente del Garante della Privacy, attacca Sigfrido Ranucci. Il giurista critica in particolare le parole pronunciate dal giornalista Rai durante una conferenza stampa al Parlamento europeo definendole “di una gravità senza precedenti”. Il cronista di inchiesta aveva dichiarato che “qualcuno sta armando il Garante della privacy per punire Report e dare un segnale esemplare a altre trasmissioni”. Ranucci aveva poi chiesto al Garante europeo di verificare l’operato dell’autorità italiana perché “sembra agire come un’emanazione del governo”. Tali dichiarazioni “insinuano, infatti, che il Garante – autorità indipendente prevista dalla normativa europea, il cui vertice è eletto da entrambi i Rami del Parlamento – operi sulla base di direttive ricevute da terzi, peraltro secondo un indirizzo politico di maggioranza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Sigfrido Ranucci punta il dito sul Garante della privacy dopo la multa da 150mila euro alla Rai per la telefonata di Sangiuliano trasmessa da Report - facebook.com Vai su Facebook
Maximulta alla Rai per l’audio su Sangiuliano. Scontro Garante-Ranucci. Il giornalista: «Qualcuno sta armando il Garante» - X Vai su X
Ranucci, Garante Privacy: "Sue parole infondate, ogni iniziativa a tutela" - 'Parole rischiano di essere percepite come un tentativo di indebito condizionamento dell'attività decisoria del Garante, chiamato a pronunciarsi su due reclami avanzati nei confronti della trasmission ... msn.com scrive
Ranucci e lo scontro con il Garante dopo la multa da 150mila euro: “In questi giorni solidarietà ipocrita. Qualcuno vuole punire Report” - Alta tensione tra il giornalista Sigfrido Ranucci e il Garante per la protezione dei dati personali, che ha multato la Rai di 150mila euro per la diffusione, da parte di Report, dell’audio privato tra ... Come scrive blitzquotidiano.it
Il Garante della privacy contro Ranucci per il caso Sangiuliano. La Rai dovrà pagare 150mila euro - La sanzione si riferisce alla diffusione di un audio relativo ad una conversazione telefonica tra l’ex ministro e sua moglie durante una puntata della trasmissione Report. editorialedomani.it scrive