Ranucci Garante Privacy | Sue parole infondate ogni iniziativa a tutela
(Adnkronos) – ''Le parole pronunciate da Ranucci rischiano di essere percepite come un tentativo di indebito condizionamento dell’attività decisoria del Garante, chiamato a pronunciarsi su due reclami avanzati nei confronti della trasmissione da lui diretta''. Lo dichiara il presidente del garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, sull'indipendenza dell'Autorità in relazione alle dichiarazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Sigfrido Ranucci punta il dito sul Garante della privacy dopo la multa da 150mila euro alla Rai per la telefonata di Sangiuliano trasmessa da Report - facebook.com Vai su Facebook
Maximulta alla Rai per l’audio su Sangiuliano. Scontro Garante-Ranucci. Il giornalista: «Qualcuno sta armando il Garante» - X Vai su X
Ranucci, Garante Privacy: "Sue parole infondate, ogni iniziativa a tutela" - 'Parole rischiano di essere percepite come un tentativo di indebito condizionamento dell'attività decisoria del Garante, chiamato a pronunciarsi su due reclami avanzati nei confronti della trasmission ... Scrive adnkronos.com
Il Garante della Privacy sanziona, Ranucci attacca: vogliono dare un segnale esemplare a altre trasmissioni - Multa da 150mila euro alla Rai per la diffusione da parte di Report dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, in merito alla ... Come scrive huffingtonpost.it
Ranucci denuncia la solidarietà ipocrita: "Vogliono armare il Garante della privacy per silenziare Report" - Il giornalista Sigfrido Ranucci torna a parlare pubblicamente e lancia un durissimo atto d’accusa contro chi, a suo dire, starebbe tentando di mettere il bavaglio al giornalismo d’inchiesta ... Lo riporta globalist.it