Ranucci alza il tiro | Garante armato E ha già pronta la puntata-vendetta

Marciare divisi, colpire uniti. Sigfrido Ranucci "copia" Elly Schlein e lancia accuse contro governo e Garante delle privacy dal proscenio europeo. Dopo aver apparentemente preso le distanze sui potenziali "mandanti politici" denunciati dal Pd dopo l'attentato di Pomezia del 16 ottobre scorso, il conduttore di Report ha deciso di sbarcare a Strasburgo, ospite dell'europarlamentare dem Guido Ruotolo, per denunciare in Europa una presunta offensiva contro la stampa libera. Un cambio di strategia deciso proprio nel giorno in cui arriva la sanzione da 150mila euro alla Rai comminata dall'Authority "per la violazione di alcune disposizioni del Codice della Privacy, del Gdpr e delle Regole deontologiche relative ai dati personali nell'esercizio della professione giornalistica" dopo la diffusione l'8 dicembre 2024 dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, legato alla brutta vicenda che ha visto protagonista l'ex consulente di Sangiuliano Maria Rosaria Boccia, a processo per minacce e stalking al giornalista Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ranucci alza il tiro: "Garante armato". E ha già pronta la puntata-vendetta

