Prezzo gas al metro cubo oggi quifinanza.it
Al via settimo congresso di Meritocrazia Italia, Castellone: "Servono interlocutori come voi" iltempo.it
Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio, come cambia con la Manovra 2026 quifinanza.it
LIVE MotoGP, GP Malesia 2025 in DIRETTA: Aldeguer comincia bene nelle pre-qualifiche, Bagnaia meglio di ... oasport.it
Roma, 24 ott. (askanews) – “L’Onu non è un superfluo orpello diplomatico o foro di dibattito fine... ► ildenaro.it
La guardia di finanza di Torino, sotto il coordinamento della locale procura della Repubblica, ha ... ► veronasera.it
"Quest'anno vediamo un'Italia finalmente unita nella prevenzione delle infezioni da virus respirat... ► parmatoday.it
Un classico finale da commedia all'italiana, stile Parenti serpenti. D'altra parte, gli equilibri e... ► iltempo.it
Il fatto di non disputare le coppe europee sta aiutando e non poco il RB Lipsia di Werner, attualme... ► infobetting.com
Avvicendamento alla Direzione sanitaria dell’Ospedale Ramazzini di Carpi, parte di un più ampio pe... ► modenatoday.it
Nella mattinata di ieri, 23 ottobre, è stato ufficialmente aperto il primo dei due panel organizza... ► perugiatoday.it
Milano, 23 ott.(Adnkronos) - Si è svolto ieri il primo Tavolo della Cultura, promosso da Fondazione... ► iltempo.it
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine... ► tpi.it
Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, A... ► tpi.it
Ascoli, 24 ottobre 2025 – Una ragazza è rimasta ferita ieri sera a causa di un pezzo di lamiera, spi... ► ilrestodelcarlino.it
Disuguaglianze crescenti, crisi climatica, innovazione tecnologica: come può la scuola essere un lu... ► ildenaro.it
Il sangue le colava dalle orecchie e aveva lividi su mani e gambe quando è stata ritrovata nella s... ► open.online
Abusava della figlia minorenne. Succede ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove lunedì 21 ottobr... ► teleclubitalia.it
di Redazione Inter News 24Icardi, le ultime sull’ex capitano dell’Inter attualmente al Galatasaray i... ► internews24.com
Motorola RAZR 50 Ultra 12/512GB in offerta lampo MediaWorld a 484€ invece di 1.199€ (listino). Sma... ► tuttoandroid.net
Il primo Live Show di X Factor 2025 si è concluso con l'eliminazione dei Copper Jitters, andati al b... ► comingsoon.it
L’improvvisa sparizione di Beverly, poeta alcolizzato, costringe la famiglia Weston a riunirsi per... ► firenzetoday.it
È stato presentato a La Spezia, nel corso di un evento organizzato da Fincantieri presso il Centro ... ► ildenaro.it
Milan-Pisa, probabili formazioni: Allegri potrebbe preparare due cambi rispetto a Milan-Fiorentina. ... ► pianetamilan.it
Lo scorso aprile lo stop al documento, sabato 25 ottobre si riunisce l’assemblea chiamata a esprime... ► repubblica.it
Grande emozione e soddisfazione per le acesi Vera Costanzo e Serena Maccarrone, madre e figlia, pr... ► cataniatoday.it
Tempo di lettura: 2 minutiFigurano anche un 15enne alla guida di un’auto, fuggito al posto di bloc... ► anteprima24.it
Non deve essere un periodo facile per Mette-Marit di Norvegia, 52 anni. La principessa, moglie dell... ► amica.it
LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova carica per il volteggio. Doppietta UK al libero
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.06 Ora un mini riscaldamento prima delle ultime quattr... ► oasport.it
Un viaggio tra arte, memoria e natura. Domenica 26 ottobre, in occasione della Festa del vino, Mon... ► agrigentonotizie.it
Jannik ha rifiutato la convocazione per le finali di Bologna e ha scatenato le polemiche, ma tut... ► panorama.it
Saranno diciassette i giorni di stop per la pausa natalizia alla Stellantis di Atessa. Nella riuno... ► chietitoday.it
Roma, 24 ottobre 2025 – Nel cerchio magico di Jannik Sinner ora c’è anche lei: la fidanzata Laila H... ► sport.quotidiano.net
“Il Consorzio lombardo tra le tre mafie esiste, è stato creato nel 2019 e nasce per gestire il teso... ► ilfattoquotidiano.it
La vera casa dove hanno vissuto Sandra Mondaini e Raimondo Vianello per vent’anni è stata venduta. ... ► cultweb.it
Per ora, mistero fitto: il 52enne non aveva precedenti penali The post Accoltellato a morte a Lamet... ► lidentita.it
Ritorna il prossimo 30 Novembre la corsa dei carretti di Fiano che è diventata in pochi anni uno d... ► firenzetoday.it
La Confail di Latina sta avviando una class action contro Acqualatina per la perdurante interruzio... ► latinatoday.it
Negli ultimi anni tante famiglie si sono trovate in grande difficoltà economica e le tensioni fami... ► parmatoday.it
Trasformare i beni confiscati alla criminalità organizzata in luoghi di cultura, solidarietà, lavo... ► chietitoday.it
Non si arresta l’escalation criminale che, da mesi, imperversa tra le vie di San Cristoforo, Libri... ► cataniatoday.it
È morta a soli 23 anni Isabelle Tate, attrice apparsa pochi giorni fa nel primo episodio della nuova... ► comingsoon.it
Non poteva che esserci anche l’arresto di Enrico Tiero, ai domiciliari da sabato scorso nell’ambit... ► latinatoday.it
Dalla Camminata dei musei a Cupra Marittima (Ascoli) alla Mostra Nazionale del Tartufo Bianco a Sant... ► ilrestodelcarlino.it
Dopo l’eliminazione delle sorelle ternane Samanta e Debora Togni nella scorsa puntata, la competiz... ► ilgiornaleditalia.it
A Firenze c’è un modo autentico di vivere la notte: con gusto, voce e stile. Sabato 25 ottobre, al... ► firenzetoday.it
Il Napoli domani affronterà l’Inter e Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Amir Rrahmani in di... ► ilnapolista.it
Le mura di Buckingham Palace tremano ancora una volta per le parole del principe William, pronuncia... ► caffeinamagazine.it
Non si placa la protesta conto lo spostamento della scuola elementare Mordani che, secondo i piani... ► ravennatoday.it
Crisi definitiva tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: dopo quindici anni insieme e tre d... ► ilfogliettone.it
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.08 Non c’è grandissima attività in pista. Si evidenzia... ► oasport.it
Con la sincerità e la forza che l’hanno sempre contraddistinta, Enrica Bonaccorti ha deciso di racc... ► donnapop.it
Controlli congiunti dei carabinieri forestali e della Asl 2 hanno portato alla sospensione di un l... ► chietitoday.it
Sarri Lazio: tensioni e mercato, il futuro del tecnico al vaglio. L’allenatore toscano di aspetta d... ► calcionews24.com
Dal 25 ottobre al 20 dicembre nella galleria Ceravento sarà possibile ammirare la bipersonale di I... ► ilpescara.it
“Hanno venduto Casa Vianello“. Ora è ufficiale. Il celebre attico di Segrate, nell’elegante quartie... ► metropolitanmagazine
Milano, 24 ottobre 2025 – A poco è servita “l’arringa” del giudice Achille Lauro, che nel corso del... ► ilgiorno.it
di Redazione JuventusNews24Prandelli, l’ex CT analizza il momento bianconero: quando mancano i leade... ► juventusnews24.com
L’ Amministratore Delegato Andrea Busi annuncia il lancio della “Directa Academy” per diffondere l... ► ilgiornaleditalia.it
di Redazione JuventusNews24Nuovo DS Juve, Comolli ha scelto l’attuale DS del Genoa: si lavora per fa... ► juventusnews24.com
Nell’autunno 2025 lo chignon si riconferma un grande protagonista tra le tendenze per i capelli. Do... ► ilgiornale.it
Domenica 26 ottobre Avis Pescara ha organizzato una giornata straordinaria di donazione del sangue... ► ilpescara.it
Il Ministro Zangrillo illustra le riforme per rendere la Pubblica Amministrazione (PA) più attratti... ► orizzontescuola.it
Riparte il Festival della Cultura tecnica, iniziativa ideata e promossa dalla Città metropolitana ... ► parmatoday.it
12 tracce tra rap, scrittura d’autore e intimità emotiva. Instore alla Feltrinelli (dal 24 al 29 ot... ► spettacolo.periodico
Un uomo di 28 anni è stato condannato a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale. ... ► ravennatoday.it