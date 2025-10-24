Rancoroso e senza controllo Morcaldi resta in cella non contestata la premeditazione

Luigi Morcaldi non sa controllare i suoi "impulsi aggressivi e violenti". E per questo, oltre al pericolo di fuga (è un senzatetto ed è scappato per non farsi rintracciare), deve restare in cella. La giudice preliminare Lorenza Pasquinelli ha convalidato il fermo del killer di Luciana Ronchi, 62 anni, uccisa con quattordici coltellate davanti agli occhi di alcuni passanti mentre tornava a casa. Gli contesta l'aggravante della relazione affettiva ma, per il momento, non quella della premeditazione (né la procura la chiede). Precisano però gli inquirenti che lo stato d'animo di Morcaldi, 64 anni, si evince dalle dichiarazioni della portiera dello stabile "la sera prima del delitto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Rancoroso e senza controllo". Morcaldi resta in cella, non contestata la premeditazione

Approfondisci con queste news

L’eccesso rancoroso altro non è che una moda americana di successo la riprova di una egemonia Usa mai tramontata sotto il profilo culturale - facebook.com Vai su Facebook

"Rancoroso e senza controllo". Morcaldi resta in cella, non contestata la premeditazione - E per questo, oltre al pericolo di fuga (è un senzatetto ed è scappato per non farsi rintracciare), deve restare in cella. Scrive ilgiornale.it