Raimondo Vianello gli eredi filippini vendono casa a Pier Silvio Berlusconi

Casa Vianello (quella vera) è stata venduta e a comprarla sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi. E’ quanto scrive il Corriere della Sera. A mettere in vendita il grande attico di Segrate, alle porte di Milano, dove per anni hanno vissuto Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, sono stati i coniugi Magsino, gli ex domestici e poi eredi filippini della celebre coppia della tv italiana. L’appartamento da quasi 300 metri quadrati di Milano 2, scrive il quotidiano di via Solferino, si trova non lontano da Palazzo dei Cigni, che per anni è stato il centro di produzione Mediaset, fino al 2015, e quindi dove si è girata anche la celebre sit-com ‘Casa Vianello’ che vedeva protagonisti Sandra e Raimondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raimondo Vianello, gli eredi filippini vendono casa a Pier Silvio Berlusconi

