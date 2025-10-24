Raid di furti in auto e case a Cassanigo e San Severo Rubato un furgone ma anche prosciutti e scarpe
Raid di furti nella notte tra martedì e mercoledì, nelle frazioni di Cotignola, Cassanigo e San Severo. "Sono stati “visitati“ più di cinquanta cortili – spiega Alfonso Nadiani – ed è stato rubato tutto quello che si trovava nelle auto. In quelle che non erano aperte hanno spaccato vetri e forzato serrature, ma nei garage e ripostigli hanno portato via tutto il possibile, persino la carne dai frezeer. Il modus operandi di questi furti è certamente insolito: a me, che avevo l’auto aperta hanno infilato un fazzolettino di carta nella serratura, forse perché non si potesse più richiudere, per poi portarmi via una chiave che ho ritrovato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
