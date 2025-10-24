Rai nuovo rinvio messa in onda di No Other Land al 15 novembre le giustificazioni di De Maio | Non in sintonia con clima di pace a Gaza

Il documentario palestinese vincitore dell’Oscar 2025 rinviato di nuovo: critiche alla Rai per decisione giudicata politica e filo-israeliana La Rai ha rinviato di nuovo la messa in onda del documentario palestinese "No Other Land". In prima battuta doveva andare in onda il 7 ottobre, poi è s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Rai, nuovo rinvio messa in onda di "No Other Land" al 15 novembre, le giustificazioni di De Maio: "Non in sintonia con clima di pace a Gaza"

Leggi anche questi approfondimenti

Il documentario ‘No Other Land’, vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Documentario, subirà un nuovo rinvio sulla Rai. Dopo i precedenti tentativi di programmazione, la terza data prevista è ora il 15 novembre in prima serata su Rai3. Secondo Adrian - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo rinvio per la messa in onda su Rai 3 di 'No other land': il film sulla #Palestina, che era stato cancellato già il 7 ottobre e rinviato al 21 ottobre, non è stato trasmesso . E la Rai fissa una terza data: il prossimo 15 novembre. Questo film non si deve vedere Vai su X

Prima il 7 ottobre, poi il 21, ora il 15 novembre. Il continuo rinvio della messa in onda sulla Rai di No Other Land. Fratoianni: “Decisione grottesca” - Il continuo rinvio della messa in onda su Rai 3 di No Other Land, vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Documentario, è sempre più un giallo. blitzquotidiano.it scrive

“No Other Land su Rai 3 slittato per evitare strumentalizzazioni" - Vincitore del Premio Oscar 2025 come Miglior Documentario, distribuito nelle sale con il patroc ... Da ilfattoquotidiano.it

Nuovo rinvio per 'No other land', andrà in onda il 15 novembre - Nuovo rinvio per la messa in onda su Rai 3 di 'No other land': il documentario, che era stato cancellato già il 7 ottobre e rinviato al 21 ottobre, non è stato trasmesso nemmeno ieri sera. Come scrive msn.com