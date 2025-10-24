Rai | interrogazione Pd in Vigilanza grave rinvio ' No other land' azienda chiarisca

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "La Rai, servizio pubblico finanziato dai cittadini, ha il dovere di garantire pluralismo, libertà d'espressione e accesso all'informazione. Per la seconda volta assistiamo alla mancata messa in onda del documentario No Other Land, previsto su Rai 3 il 7 e il 21 ottobre scorsi e cancellato all'ultimo momento senza spiegazioni. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione in Vigilanza Rai”. Lo dicono i parlamentari del Pd in n commissione di Vigilanza Rai, unitamente alla deputata dem Laura Boldrini. "Il film, vincitore del premio Oscar come miglior documentario racconta la resistenza della comunità palestinese di Masafer Yatta contro l'occupazione israeliana e rappresenta una testimonianza di grande valore umano e politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

