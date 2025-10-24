Raffaele Marianella ora c’è la conferma | Morte causata dal lancio della pietra Ma le indagini non sono finite
Pistoia, 24 ottobre 2025 – Raffaele Marianella è morto per le conseguenze del lancio di una grossa pietra che lo ha colpito nella zona alto toracica. E’ quanto confermato dal procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, sulle risultanze dell’autopsia effettuata sul corpo dell’autista morto domenica scorsa in seguito all’agguato degli ultras del Rieti. L’uomo era seduto accanto al conducente del mezzo che stava riportando a casa i tifosi del Basket Pistoia dopo la trasferta laziale, quando è rimasto vittima di una sassaiola lungo la superstrada Rieti-Terni. Le parole del procuratore. ''Da quanto ci ha già comunicato in via preliminare il medico legale, l'autista Raffaele Marianella è morto per le ferite provocate dalla pietra che ha raggiunto la vittima in zona alto toracica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
