Raf il cantante con Self control | Nella musica ho la testa da ragazzo L’esordio? Sono stato fortunato
Milano – Sono due anni che “Self Control” ha quarant’anni. Ma Raf continua ad allungare il calendario col favore di un anniversario tutto da cantare che lo porta pure al Teatro Sociale di Mantova il 15 novembre, al Lirico di Milano il 16, al Clerici di Brescia il 22 e al Galleria di Legnano il 25. Frattanto è arrivato il trentennale di “Sei la più bella del mondo”, ma non è la stessa cosa, visti i venti milioni di copie venduti ad ogni latitudine da quel brano benedetto dal dio delle hit-parade (e da Laura Branigan che ne fece una cover di grande successo). Raf che tempi quei tempi in cui lei e la Branigan vi contendevate la testa delle classifiche con la stessa canzone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
