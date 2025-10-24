Radixact | la nuova frontiera della radioterapia oncologica arriva a Perugia
Il Reparto di Radioterapia oncologica di Perugia si dota dell’acceleratore lineare Radixact (sistema di tomoterapia elicoidale tra i cinque in Italia) una tecnologia di ultima generazione che rappresenta un importante passo avanti nella cura dei pazienti oncologici. Il finanziamento statale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
