Radio Valentina Soverato lancia la nuova stagione di Ingresso Libero con Frank Teti
Torna in onda su Radio Valentina Soverato il programma radiofonico “Ingresso Libero”, condotto da Frank Teti, che inaugura una nuova stagione all’insegna di voci, idee e confronti dedicati al territorio calabrese. Il format, ormai punto di riferimento per ascoltatori di tutte le età, propone un mix di cultura, gastronomia e intrattenimento. Questa settimana, tra gli ospiti attesi: Yves Catanzaro, ideatore del Premio Carlino d’Argento; Chef Antonio Franzè, organizzatore del gustoso evento “Percorso di Gusto”; e Barbara Rosanò, giovane regista pronta a raccontarsi ai microfoni di RVS. “Ingresso Libero” si conferma così uno spazio aperto, dove le idee e le esperienze del territorio trovano ascolto e visibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
