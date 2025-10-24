Raccontami l' Umbria | al via l' edizione 2026 del premio giornalistico Ecco come partecipare

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende ufficialmente il via la sedicesima edizione di “Raccontami l'Umbria”, premio giornalistico organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria che, dal 2009, racconta le bellezze e le storie della regione. Sono aperte, infatti, le candidature da inviare entro il 2 febbraio direttamente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

