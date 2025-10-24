Raccontami l' Umbria | al via l' edizione 2026 del premio giornalistico Ecco come partecipare
Prende ufficialmente il via la sedicesima edizione di “Raccontami l'Umbria”, premio giornalistico organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria che, dal 2009, racconta le bellezze e le storie della regione. Sono aperte, infatti, le candidature da inviare entro il 2 febbraio direttamente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La nota giornalista Silvia #Frau se ne va "per #borghi fra uliveti e boschi da #tartufo" nell'articolo scritto per Bell'Italia e partecipante ad #Umbria del #Gusto di #Raccontami 2025. https://shorturl.at/jeZI8 - X Vai su X
Narni, Umbria – o forse… Narnia? Un borgo fatto di vicoli in pietra, sormontati da archi secolari, dove si cammina nel silenzio… e nella meraviglia. Ogni passo risuona come un’eco lontana, ogni scorcio sembra custodire un segreto antico. È proprio qui ch - facebook.com Vai su Facebook
Aperte le candidature per Raccontami l'Umbria 2026 - Al via la 16/a edizione di Raccontami l'Umbria, il Premio giornalistico internazionale organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria che dal 2009 racconta storie, personaggi e bellezza della regio ... Si legge su ansa.it