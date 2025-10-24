Raccolta castagne | stagione d' oro per la regina del bosco con un + 40%
Tante castagne così, belle e sane, non si vedevano da tantissimi anni. Almeno una decina secondo i castanicoltori e sicuramente prima della diffusione su larga scala del cinipide Galleno nel 2008 che dopo pochi anni avrebbe quasi azzerato la produzione di marroni e castagne rischiando di mandare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
