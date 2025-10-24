Raccolta castagne | stagione d' oro per la regina del bosco con un + 40%

Arezzonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tante castagne così, belle e sane, non si vedevano da tantissimi anni. Almeno una decina secondo i castanicoltori e sicuramente prima della diffusione su larga scala del cinipide Galleno nel 2008 che dopo pochi anni avrebbe quasi azzerato la produzione di marroni e castagne rischiando di mandare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

raccolta castagne stagione d"Per le castagne una stagione da record" - In Alto Savio è già tempo per un consuntivo sulla produzione 2025, anche perché, grazie alla stagione favorevole, quest’anno l’inizio della rac ... Scrive msn.com

raccolta castagne stagione dToscana, nel 2025 l'anno d'oro delle castagne - Il trionfo della regina del bosco: così, belle e sane, non si vedevano da tantissimi anni ... Si legge su nove.firenze.it

raccolta castagne stagione dValle del Serchio, raccolta delle castagne: ottima qualità di farina dolce - be/W4XajGVC5r0 Circolando in Media Valle del Serchio e in Garfagnana non è difficile ... Secondo giornaledibarga.it

Cerca Video su questo argomento: Raccolta Castagne Stagione D