Rabbia a Lentate | Tutti sanno Nessuno agisce
La sensazione più brutta, a un mese di distanza dal disastro provocato dalla fuoriuscita del Seveso a Lentate, è quella di sentirsi completamente abbandonati e di non avere visto fare nulla che possa far sperare che quanto accaduto non ricapiti. "Sono tutti informati di tutto e hanno visto tutto, quelli di Aipo, quelli del Comune, quelli di Brianzacque, ma in un mese di distanza non si è visto nessuno al lavoro per evitare che si ripeta quello che è successo", dice Laura Cè, che vive da quarant’anni in via Tintoretto, dove il fiume è uscito e ha invaso le case, provocando danni enormi, di decine di migliaia di euro per ciascuna famiglia colpita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
