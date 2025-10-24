Quirinale Alberto Dossi presidente Gruppo SAPIO | Riconoscimento che valorizza l' innovazione e la competitività dell' industria italiana

Roma, 24 ottobre 2025 – Si è svolta oggi al Quirinale la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra gli insigniti, Alberto Dossi, Presidente del Gruppo SAPIO. “Ringrazio il Presidente della Repubblica per questo riconoscimento, che considero un segno di fiducia verso il lavoro svolto in questi anni insieme al Gruppo SAPIO. È il risultato di un percorso condiviso che ha posto al centro l'innovazione tecnologica, la ricerca e la transizione energetica, in un costante dialogo con le istituzioni”, ha dichiarato il Presidente Alberto Dossi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quirinale, Alberto Dossi presidente Gruppo SAPIO: "Riconoscimento che valorizza l'innovazione e la competitività dell'industria italiana"

