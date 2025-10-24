Qui Napoli Conte perde anche il portiere | è frattura torna nel 2026

Brutte notizie per il Napoli e per Conte. Il club partenopeo ha comunicato attraverso una nota ufficiale che Alex Meret ha riportato una frattura del secondo metatarso del piede destro durante l’allenamento mattutino a Castel Volturno. Il portiere azzurro, sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, dovrà restare ai box per diverse settimane e, salvo sorprese, tornerà in campo soltanto nel 2025. Frattura del metatarso per Meret: l’ennesima sfortuna. L’infortunio di Meret rappresenta l’ennesimo stop in una carriera spesso segnata da problemi fisici. Da quando veste la maglia del Napoli, il portiere friulano ha dovuto fare i conti con una frattura al braccio nel 2018, due fratture vertebrali tra il 2021 e il 2022, oltre a vari guai muscolari che ne hanno limitato la continuità in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it