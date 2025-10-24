Reduce da una partita dai due volti, chiusa con una sconfitta maturata negli ultimi dieci minuti, coach Luciano Nunzi fa il punto: tra autocritica, consapevolezza dei limiti e voglia di crescere, l’allenatore analizza il calo nel finale e sposta subito l’attenzione sulla prossima, delicata sfida casalinga contro Quarrata. Una gara che potrà dire molto sulle ambizioni e sulla tenuta del gruppo, in un momento chiave della stagione. Coach Nunzi commenta con amarezza la sconfitta dell’ultima gara, sottolineando come la squadra abbia retto bene per almeno trenta minuti. "Abbiamo giocato una partita buona, non eccezionale, ma comunque solida per tre quarti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui Fabriano. "Contro Quarrata sarà scontro diretto»