Questo weekend torna l’ora solare lancette indietro di un’ora

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si spostano le lancette indietro di un’ora. Alle 3 del mattino si torna quindi alle 2, guadagnando sessanta minuti di sonno ma accorciando le giornate, che si faranno più buie nel tardo pomeriggio. L’ ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale. Da qualche anno, ogni autunno, torna anche il dibattito europeo sulla sua abolizione. Da tempo Bruxelles discute se mantenere o meno il cambio orario, che era stato introdotto nel secolo scorso per ridurre il consumo elettrico. Alcuni Paesi, come la Spagna, spingono per eliminarlo del tutto, sostenendo che oggi il beneficio energetico sia minimo e che lo spostamento delle lancette crei alla persona più disagi che vantaggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

