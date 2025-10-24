Questo weekend torna l’ora solare lancette indietro di un’ora
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 si spostano le lancette indietro di un’ora. Alle 3 del mattino si torna quindi alle 2, guadagnando sessanta minuti di sonno ma accorciando le giornate, che si faranno più buie nel tardo pomeriggio. L’ ora solare resterà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2026, quando tornerà l’ora legale. Da qualche anno, ogni autunno, torna anche il dibattito europeo sulla sua abolizione. Da tempo Bruxelles discute se mantenere o meno il cambio orario, che era stato introdotto nel secolo scorso per ridurre il consumo elettrico. Alcuni Paesi, come la Spagna, spingono per eliminarlo del tutto, sostenendo che oggi il beneficio energetico sia minimo e che lo spostamento delle lancette crei alla persona più disagi che vantaggi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Contenuti che potrebbero interessarti
questo weekend torna il @rallytrofeoacicomo In questi passaggi Vittorio Ceccato con la sua consueta meravigliosa livrea #rally #racing #motorsport #tantaroba #rallydreamer #sparco - facebook.com Vai su Facebook
#Morlupo: nel #weekend torna la #tradizionale “#Sagra della #salsiccia” Nata nel 1967, #appuntamento irrinunciabile per gli amanti della #cucina tradizionale della #provincia #romana. #Stand, #artigianato e #spettacoli #enogastronomia - X Vai su X
Nel weekend torna l’ora solare: sabato notte lancette indietro - Con il ritorno dell'ora solare recuperiamo sessanta minuti di sonno, ma verrà buio più presto, con effetti sull’umore e sul benessere. Scrive msn.com
Quando cambia l’ora solare nel 2025 e quando torna l’ora legale - Le lancette andranno spostate di un’ora indietro alle 3 di notte e posizionandole alle ore 2. fanpage.it scrive
Torna l’ora solare: lancette indietro tra il 25 e il 26 ottobre - Accadrà nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: l’orologio verrà spostato dalle 3 alle 2. Scrive iodonna.it