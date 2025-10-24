Questo palestinese non è l’autore del video condiviso da Antonio Tajani

Circola un video presentato come la risposta del giovane palestinese autore della clip in cui un uomo pattina tra le macerie di Gaza con in braccio un bambino che sventola le bandiere della Palestina e dell’Italia. Quel video era stato condiviso dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, lasciando intendere ( erroneamente ) che si trattasse di un gesto di ringraziamento verso l’Italia e (di conseguenza) verso il Governo Meloni per il suo impegno a Gaza. Come abbiamo spiegato nel precedente articolo, non era affatto così. Nel nuovo filmato, presentato come una “replica”, il ragazzo avrebbe smentito Tajani «sbugiardandolo su tutta la linea, facendogli fare una di quelle figuracce internazionali». 🔗 Leggi su Open.online