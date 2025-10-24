Questo flop da 393 milioni di dollari è stato l’ultimo chiodo nella bara del DCEU
Prima della sua uscita, c’erano molte aspettative su Black Adam. Doveva essere un soft reboot che avrebbe salvato il DCEU dopo i risultati deludenti di Birds of Prey, Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad. Invece, si è rivelato l’ultimo chiodo nella bara dell’universo cinematografico. Dopo di esso ne sono usciti altri di film, almeno quattro in un anno, ma si può dire che questo in particolare abbia segnato la vera fine del DCEU. Tuttavia, Black Adam non può essere considerato l’unico responsabile della chiusura dell’universo espanso DC. L’intero progetto aveva chiaramente già un problema di fidelizzazione del pubblico, soprattutto in vista dell’esoso flop di The Suicide Squad di James Gunn. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
