Questo è il nostro tempo per ballare! Arriva ’Footloose’

È un cult. Un film che ha fatto epoca con al centro, tra i grandi protagonisti, un giovanissimo Kevin Bacon. Footloose ha sicuramente lasciato un segno nella filmografia mondiale. Ora, con un cast di 27 performer, cover e swing e un'orchestra dal vivo composta da 8 musicisti, Footloose il musical, tratto dall'omonimo film del 1984, arriva in Italia. Questa sera infatti, al Teatro Verdi di Montecatini, la compagnia delle Mo.Re mette in scena il musical, nella versione italiana, tratta dal film cult degli anni '80. Con la regia di Maicol Piccinini, dal 2008 la compagnia si impegna a portare sul palco i più famosi musical di Broadway.

