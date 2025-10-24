Questo è il nostro tempo per ballare! Arriva ’Footloose’
È un cult. Un film che ha fatto epoca con al centro, tra i grandi protagonisti, un giovanissimo Kevin Bacon. Footloose ha sicuramente lasciato un segno nella filmografia mondiale. Ora, con un cast di 27 performer, cover e swing e un’orchestra dal vivo composta da 8 musicisti, Footloose il musical, tratto dall’omonimo film del 1984, arriva in Italia. Questa sera infatti, al Teatro Verdi di Montecatini, la compagnia delle Mo.Re mette in scena il musical, nella versione italiana, tratta dal film cult degli anni ’80. Con la regia di Maicol Piccinini, dal 2008 la compagnia si impegna a portare sul palco i più famosi musical di Broadway. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Dal 22 al 24 ottobre Piazza Vittorio diventa spazio di dialogo globale! Dal cuore dell'Esquilino parte un Festival che mette al centro le grandi sfide del nostro tempo: diritto alla Tierra, Techo, Trabajo – terra, casa, lavoro – simboli universali dei diritti umani. - facebook.com Vai su Facebook
“La vera emergenza del nostro tempo è rappresentata dalla solitudine, che colpisce principalmente le persone più fragili come i nostri anziani. Adoperiamoci affinché sia possibile costruire un nuovo welfare e realizzare condizioni migliori affinché possano sen - X Vai su X
"Questo è il nostro tempo per ballare!". Arriva ’Footloose’ - Un film che ha fatto epoca con al centro, tra i grandi protagonisti, un giovanissimo Kevin Bacon. Riporta msn.com