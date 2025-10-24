Questione di bonus Ecco come l’Europa dell’auto può evitare il burrone
Difficile dire se l’Europa dell’auto ce la possa fare. Di sicuro, senza una sterzata, sarà difficile cambiare il corso della storia. L’industria continentale delle quattro ruote vive la sua ora più buia, stretta in una morsa micidiale: da una parte la Cina, che con le auto elettriche sta lentamente, ma costantemente, saturando il mercato europeo (dopo aver fatto esplodere quello cinese). Dall’altro quel Green deal da sempre indigesto ai costrutti europei. Impossibile, ancora oggi, pensare di mandare in pensione benzina e diesel entro il 2035 è pressoché impossibile, perché le linee produttive non sono ancora attrezzate per reggere il ritmo delle case cinesi. 🔗 Leggi su Formiche.net
