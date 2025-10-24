Questa sera Risvegli il nuovo format di Teleclubitalia realizzato in collaborazione con Kimbo

Kimbo, in collaborazione con Tele Club Italia, presenta in anteprima nazionale la prima stagione di "Risvegli", miniserie di tre cortometraggi, tre racconti di rigenerazione urbana dedicati ad altrettanti napoletani che, attivandosi in prima persona, contribuiscono al risveglio, in senso sociale e culturale, del territorio della città metropolitana di Napoli, o che si sono – essi

© Teleclubitalia.it - Questa sera “Risvegli”, il nuovo format di Teleclubitalia realizzato in collaborazione con Kimbo

