Questa sera Risvegli il nuovo format di Teleclubitalia realizzato in collaborazione con Kimbo
Kimbo, in collaborazione con Tele Club Italia, presenta in anteprima nazionale la prima stagione di “Risvegli”, miniserie di tre cortometraggi, tre racconti di rigenerazione urbana dedicati ad altrettanti napoletani che, attivandosi in prima persona, contribuiscono al risveglio, in senso sociale e culturale, del territorio della città metropolitana di Napoli, o che si sono – essi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"La giuria, all'unanimità, raccomanda la designazione come capitale italiana dell'arte contemporanea 2027… respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole". Queste le parole del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ieri hann - facebook.com Vai su Facebook
#duse2526 Questa sera ore 20.30: ‘Dire, fare combaciare, leggere e concertamento’ con Alessandro Bergonzoni e Antonello Salis Parola e musica per riflettere insieme, tra arte e impegno civile, in chiusura della Giornata dei Risvegli ? https://teatroduse.it/s - X Vai su X
La sera a Roma: giornalismo, cinema e mistero nel nuovo film di Enrico Vanzina che entra in lavorazione domani - Cominciano domani le riprese del nuovo film da regista di Enrico Vanzina, che si intitola La sera a Roma ed è tratto dal suo omonimo romanzo giallo. Da comingsoon.it