La palestra ‘ Caprini Minucci ’, riconsegnata mercoledì dalla Provincia al liceo ‘ Torelli ’ di Pergola dopo quasi due anni di lavori di ristrutturazione, ha i requisiti per ospitare attività sportive extrascolastiche e per accogliere il pubblico in occasione delle gare? E’ la domanda che si pongono il sindaco Diego Sabatucci e l’assessore Luca Castratori, i quali spiegano: "Prima dell’avvio dei lavori, a febbraio 2024, la palestra era utilizzata non solo dal ‘Torelli’, ma anche da numerose associazioni sportive del territorio. In particolare, dagli oltre 100 atleti del Gs Volley Pergola e del Pergola Basket, che vi svolgevano allenamenti e partite ufficiali, alla presenza di pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Quella palestra è ok per attività sportive extrascolastiche?"