Quella foto in bianco e nero che non smette di parlare
Una fotografia in bianco e nero ritrae un uomo ferito all’interno di un’auto e un altro che tenta di soccorrerlo. Lo scatto in questione risale al 6 gennaio del 1980 e quel ferito è Piersanti Mattarella, all'epoca presidente della Regione Siciliana. Al suo fianco il fratello Sergio cerca di estrarlo dalla berlina crivellata di colpi - otto per la precisione - sparati durante un agguato mafioso che avrebbe cambiato per sempre la storia della famiglia e anche quella del Paese. Quel giorno, festa dell’Epifania, i Mattarella stavano andando a messa. In via Libertà, davanti al civico 147, la loro auto venne affiancata e colpita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
