In Italia c'è la dittatura perché lo dice la tv. È subdola, segreta, malandrina, fosca e nebulosa, e se per caso sei troppo ingenuo o troppo furbo fai fatica a crederci. In Italia la dittatura è un'astrazione. È un progetto, una prospettiva, un salto nel buio, uno scarto di lato dentro una finzione. In Italia la dittatura c'è, ma non si vede. È un gioco di prestigio, un vuoto a perdere, una voce che qualcuno ha messo in giro, una giostra, un rito pubblico e civile, una processione. È metafisica. È il mito eterno della resistenza. È quello che ci vuole per non sentirsi senza. È incredibilmente a macchia di leopardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Quella dittatura immaginaria a "macchia di leopardo". La sentono tutti i giorni ma non il venerdì di sciopero