Quel messaggio letto ai funerali | Io accoltellata nel sonno dall’ex mi sono rivista in Pamela

Strozza. Dice di aver conosciuto Pamela Genini a Milano, per caso, durante una passeggiata con i rispettivi cagnolini. Sono stati proprio gli animali, racconta, ad attirare l’una l’attenzione dell’altra. Qualche chiacchiera e quasi subito E.S., 48 anni, scopre di condividere con Pamela le origini valdimagnine (“mio padre è di Strozza come il suo”). Di quella giovane donna incontrata per strada conserva un nitido ricordo. Un ricordo che l’ha spinta venerdì mattina, 24 ottobre, a partecipare ai suoi funerali. La donna mostra un vecchio articolo di giornale. Il titolo è eloquente: “Accoltella la moglie nel sonno”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
