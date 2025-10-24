Quattro milioni per le piste ciclabili | La mobilità dolce deve crescere

Approvato dalla giunta il progetto esecutivo di mobilità ciclistica, finanziato per tre milioni dal Cis Area Sisma. Quattro i percorsi funzionali delle ciclovie, oltre a uno secondario di collegamento con la ciclabile esistente a Fontescodella, per 40 chilometri complessivi. L’intervento, che collega le aste fluviali del Potenza e del Chianti, vedrà l’uscita del bando di gara entro la prima metà di novembre. Il tracciato "Fiume Potenza – Consalvi" inizia in località Acquesalate, interrompendosi vicino a un’area in erosione e riprendendo su strada fino a Villa Potenza. Da qui il tracciato si sviluppa su sede propria fino all’innesto con contrada Mozzavinci, proseguendo fino in località Consalvi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro milioni per le piste ciclabili: "La mobilità dolce deve crescere"

