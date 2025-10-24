Quattro comuni della Tuscia non hanno presentato il piano di protezione civile

La Regione Lazio ha ritirato fondi per 571mila euro stanziati a favore di 51 diversi Comuni del Lazio che non hanno presentato il piano di protezione civile comunale. Un documento importante per la sicurezza dei cittadini, visto che sono riportate le procedure operative di intervento per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

