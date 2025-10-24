Quattro comuni della Tuscia non hanno presentato il piano di protezione civile

Viterbotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha ritirato fondi per 571mila euro stanziati a favore di 51 diversi Comuni del Lazio che non hanno presentato il piano di protezione civile comunale. Un documento importante per la sicurezza dei cittadini, visto che sono riportate le procedure operative di intervento per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Leccese "Quattro Comuni ucraini hanno scelto Bari per gemellaggio" - "Ben quattro comuni ucraini hanno scelto Bari: è stata loro la richiesta di gemellaggio con la città di San Nicola, la devozione al quale ci accomuna con queste città ucraine. notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Quattro Comuni Tuscia Hanno