Quasi famosi Cameron Crowe ricorda la scena più rischiosa | Mi giocavo tutto in quell’inquadratura

Il regista del cult del 2000 è tornato su una sequenza molto importante e che avrebbe potuto cambiare le sorti del film. A venticinque anni di distanza dall'uscita nelle sale del film semi-autobiografico di Cameron Crowe, Quasi famosi, il pubblico continua ad emozionarsi e riguardarlo ogni volta che ne ha l'occasione. Reduce dall'uscita del suo memoir The Uncool, Cameron Crowe è tornato a parlare di alcuni aspetti della realizzazione del film che gli permise di vincere l'Oscar alla miglior sceneggiatura. La storia di William Miller in Quasi famosi Il film è basato sull'esperienza del regista da reporter per Rolling Stone in età adolescenziale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Quasi famosi, Cameron Crowe ricorda la scena più rischiosa: "Mi giocavo tutto in quell’inquadratura"

Argomenti simili trattati di recente

È in onda su Radio del Golfo “Quasi Famosi”, la nuova trasmissione interamente dedicata alla musica indipendente e alle band emergenti della Sardegna. Condotto da Emanuele Ceravola e Chiara Cabula, il programma viene trasmesso a giovedì alterni alle - facebook.com Vai su Facebook

Quasi amici Trump si rivolge a Zelensky da alleato, ma sui missili Tomahawk non si sbilancia Di @Alecappelli93 https://linkiesta.it/2025/10/trump-zelensky-washington-tomahawk/… via @Linkiesta - X Vai su X

Quasi famosi, Cameron Crowe ricorda la scena più rischiosa: "Mi giocavo tutto in quell’inquadratura" - Il regista del cult del 2000 è tornato su una sequenza molto importante e che avrebbe potuto cambiare le sorti del film. Secondo movieplayer.it

Quasi famosi in 4K UHD, la recensione: il cult di Cameron Crowe come non l'avete mai visto - A poco più di vent'anni dalla sua uscita, il cult di Cameron Crowe fa un enorme balzo in avanti sul piano della qualità visiva. Lo riporta movieplayer.it

21 anni di “Quasi famosi”: il film-culto sul rock’n’roll - Lo stesso regista e sceneggiatore Cameron Crowe, a più di due decadi dalla prima uscita di “Quasi Famosi”, ha raccontato a Rolling Stone US che non solo non avrebbe mai immaginato di scrivere per la ... deejay.it scrive