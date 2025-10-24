Quarto Tempo la sfida del calcio dilettanti

Troppo spesso le critiche del mondo del calcio italiano si riflettono sugli stessi argomenti: in altre parti del mondo, che sia Germania, Francia o Inghilterra, il sistema nazionale calcistico premia sempre di più le realtà meno blasonate, sviluppando dunque una sorta di “ascensore” che permette alle piccole di vivere e alle grandi di risparmiare ed eventualmente guadagnare dalle grandi cessioni. Un sistema che in Italia manca da troppo tempo, ma nell’evento “Quarto Tempo”, che si tiene per tre giorni fino a domani al quartiere fieristico, della Lega Nazionale Dilettanti, è stato approfondito adeguatamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quarto Tempo, la sfida del calcio dilettanti

