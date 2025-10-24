Quarto ponte o terza corsia del terzo? | servono scelte serie non spot
“Un'opera faraonica molto costosa che, così com'è, non risolve i problemi della viabilità lecchese”. Questo il messaggio lanciato dai Giovani Democratici di Lecco e dai Giovani Democratici Lombardia in merito al quarto ponte Pescate-Lecco. “Oggi celebriamo i 70 anni del Ponte Kennedy. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Porte aperte sul Quarto ponte Visite in cantiere sabato 25 ottobre dalle 10 alle 16 #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #EconomiaAffariEFinanza #Trasporti #Politica #Governo #Ambiente #Inquinamento #Sport #Ciclismo #Serviz - facebook.com Vai su Facebook
Quarto Ponte: sabato 25 ottobre i cittadini potranno visitare il cantiere https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/quarto-ponte-sabato-25-ottobre-i-cittadini-potranno-visitare-il-cantiere/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
"Quarto ponte (o terza corsia del terzo?): servono scelte serie, non spot" - "Un’opera costata oltre 35 milioni che, pur utile in parte, non risolve i problemi strutturali della viabilità cittadina" ... Da leccotoday.it
Quarto ponte. Già pronto per le Olimpiadi - Sarà probabilmente una delle poche opere infrastrutturali finanziate in ... Lo riporta msn.com
Il ponte da 35 milioni sulla Statale del Lago di Como: “Rivoluzione”. C’è l’open day in cantiere - Visita esclusiva al cantiere Anas per il Nuovo Ponte Manzoni (SS36): scopri la terza corsia, la pista ciclabile e l'opera strategica per Milano- Scrive comozero.it