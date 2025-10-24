Quarto ponte o terza corsia del terzo? | servono scelte serie non spot

Leccotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un'opera faraonica molto costosa che, così com'è, non risolve i problemi della viabilità lecchese”. Questo il messaggio lanciato dai Giovani Democratici di Lecco e dai Giovani Democratici Lombardia in merito al quarto ponte Pescate-Lecco. “Oggi celebriamo i 70 anni del Ponte Kennedy. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

