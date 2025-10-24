Quarto ponte Già pronto per le Olimpiadi

Volata olimpica per il nuovo Quarto ponte di Lecco. Sarà probabilmente una delle poche opere infrastrutturali finanziate in vista dei Giochi di Milano – Cortina 2026 pronte in tempo per la cerimonia di apertura dell’appuntamento a cinque cerchi. Il viadotto è praticamente pronto, tutti i conci sono stati posizionati e il collegamento tra una sponda e l’altra dell’Adda nel punto dopo il fiume sfocia nel lago di Garlate è praticamente ultimato. Mancano però l’asfalto, tutte le finiture e gli svincoli di accesso e di uscita. Salvo imprevisti dovrebbe comunque essere tutto ultimato appunto entro la data di accensione del braciere olimpico, ormai sempre più vicina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

